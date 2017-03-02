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Yaşam

AnadoluJet'ten Dünya Kadınlar Günü kampanyası

AnadoluJet, 6-8 Mart'ta resmi internet sitesi üzerinden bilet alan kadın yolcuları, 15 Mart-15 Nisan'da diledikleri yere yüzde 25 indirimle uçuracak

02 Mart 2017 19:48

AnadoluJet, 6-8 Mart'ta resmi internet sitesi üzerinden bilet alan kadın yolcuları, 15 Mart-15 Nisan'da diledikleri yere yüzde 25 indirimle uçuracak.

AnadoluJet'ten yapılan açıklamaya göre, dünyayı daha güzel ve yaşanılası bir yer haline getiren kadınların Dünya Kadınlar Günü, özel bir kampanya ile kutlanıyor.

Resmi internet sitesi "www.anadolujet.com" üzerinden 6-8 Mart'ta bilet alan tüm kadın yolculara, 15 Mart-15 Nisan'da diledikleri yere yüzde 25 indirimle seyahat imkanı sunulacak.

Aktarmalı seferler hariç tüm AnadoluJet uçuşlarında geçerli olan kampanyayla internet sitesinden satın alınan biletlerde, vergi ve harçlar hariç ücret üzerinden yüzde 25 indirim sağlanıyor.

İndirimden yararlanabilmek için biletleme işlemi esnasında ‘"kadın yolcu" sekmesinin işaretlenmesi ve kredi kartı ile ödeme sayfasında "Dünya Kadınlar Günü" kampanyasının seçilerek, indirim kodunun girilmesi gerekiyor.

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