Anadolujet'ten 2 bin kişiye iş imkanı

T24 - Anadolujet İcrasından Sorumlu THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami Alan, yeni yurtdışı ve yurtiçi uçuş noktaları sonrasında yılsonuna kadar uçak sayısını 12’den 18’e çıkaracaklarını belirterek, böylece doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı.



Anadolujet İcrasından Sorumlu THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami Alan, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Ankara’yı Anadolu ile direkt uçuşlarla bağlamak, iç hat transit uçuşlarında Ankara’yı cezbetmek hedeflerine ulaştıklarını kaydederek, şimdi de dıştan içe transitlerde Ankara’yı merkez haline getirme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.





4.5 milyon yolcu hedefi



Gün içinde dört dalgalı uçuş gerçekleştirdiklerini anlatan Alan, uçakların aynı anda havalimanına gelip aynı, anda gittiğini söyledi. 2009 yılında 2.9 milyon yolcu taşıdıklarını ifade eden Alan, 2010 yılında 4.5 milyon, 2011 yılında ise 6.5 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini bildirdi.



Dıştan içe transitlerde de İstanbul Atatürk Havalimanı’nın üzerine binen bir yük olduğunu belirten Alan, “Frankfurt’tan Adana’ya gidecek yolcumuz Franfurt-İstanbul-Adana yerine Frankfurt-Ankara-Adana’yı tercih edebilsin. Dıştan içe transitlerde de yolcuları biz Ankara’ya aktarabiliriz. Biz şimdi bu üçüncü misyona hazırlanıyoruz” dedi.





6 yurtdışı noktasının biletleri satışa sunuldu



Toplam 12 yurtdışı noktasına uçmayı hedeflediklerini dile getiren Alan, Lefkoşa ve Şam’a uçmaya başladıklarını söyledi.



Kopenhag, Stockholm Frankfurt, Duesseldorf, Viyana ve Tahran biletlerinin şu anda satışa açıldığını vurgulayan Alan, yılsonuna kadar Amsterdam, Paris, Brüksel ve Köln’e uçacaklarını kaydetti. 2010’da toplam 12 adet yurtdışı noktasına ulaşacaklarını ifade eden Alan, yurtiçinde de Denizli, Bursa, Bodrum ve Dalaman’a yeni hat açacaklarını belirtti. Böylece, 28 iç hatlarda, 12 dış hatlar olmak üzere Ankara’dan 40 noktaya uçacaklarını dile getiren Alan, “2008 yılı açılış yılımızdı. 2009 iç hatlarda büyüme yılımız oldu. 2010’da dış hatları açıyoruz. 2011 ve devamında da dış hatları büyüteceğiz. Bundan sonra büyümenin ana ekseni Ankara’dan yapacağımız dış hatları oluşacak” diye konuştu.





Uçak sayısını 18'e çıkaracağız



Yeni iç ve dış hatlar sonrasında filolarını genişleteceklerinin altını çizen Alan, Nisan-Mayıs aylarında 7 uçak girişinin olacağını açıkladı. Şu anda 3 tanesi kiralık, 9 tanesi şirkete ait olmak üzere 12 tane uçak bulunduğunu ifade eden Alan, 7 uçak alımı ile birlikte şirkete ait toplam uçak sayısının 16’ya çıkacağını dile getirdi. Yılsonuna doğru ise uçak sayısını 18’e çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Alan, “Her uçak aşağı yukarı 100 kişi demektir. Doğrudan ve dolaylı olmak toplam yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.





Zamanında kalkış oranı yüzde 86



Anadolujet’in zamanında kalkış oranının 2009’da yüzde 86 olduğunu vurgulayan Alan, Ankara’da sis problemi olmaması halinde bu oranın yüzde 96 olabileceğini kaydetti. Alan, Esenboğa Havalimanı’na Türkiye’nin en gelişmiş ILS sisteminin kurulma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sistemin bu kışa yetişebileceğini, böylece sisten etkilenme oranının düşeceğini söyledi.





‘Gerekirse ayakta gideriz'



Müşteri gerçekte ne talep ediyorsa onu yaptıklarını kaydeden Sami Alan, uçuş noktaları öncesinde çalışma yaptıklarını ve datalar oluşturduklarını kaydetti. Alan, “Cep telefonu şirketleriyle anlaşma yaptık. Telefonların açılıp kapatılma saatine göre datalar aldık. Otobüs ve uçakla seyahat oranları çıkardık. 17 kişiden sadece biri uçakla seyahat ediyordu. Bu 16 kişiye ‘ne istiyorsunuz’ diye sorduk. Hepsinin söylediği şey fiyattı. Şunu bile söylediler; ‘Biz ayakta bile gideriz yeter ki uçak bilet fiyatı otobüs bilet fiyatına yaklaşsın.’ Otobüslerin 40-50 TL olduğunu biliyoruz. Bu nedenle uçuşların yaklaşık yüzde 50’sini 59 TL’den satıyoruz. Böyle olduğu için yeni müşteri bulabildik” diye konuştu.





