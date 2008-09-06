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Ekonomi

Anadolu'da tatile gidebilsin

İstanbul çıkışlı turlara otobüs ve uçakla ulaşımı dahil eden tur şirketleri şimdi de gözünü Anadolu’ya dikti. Türkiye’nin hemen her yerine paket turlar ha

06 Eylül 2008 03:00

Anadolu’dakilere de ‘paket tur’ satmak için kolları sıvayan Jolly Tur, bir ilke imza atarak, Samsun, Çorum, Amasya, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, Antep ve Adana’dan Akdeniz ve Ege’deki turist bölgeler için otobüs seferleri koydu.

 

Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, “Bayram tatili 9 gün. Bu sürede bütün Türkiye’yi tatile gönderme fikriyle yola çıktık. Eğer proje tutarsa 2009 yaz sezonunda da bunu sürdüreceğiz. İleriki dönemde bu projeye dahil edeceğimiz iller arasında Trabzon, Kayseri, Konya ve Tekirdağ da bulunuyor” dedi.

 

Satışlar yüzde 50 artacak

 

Bu uygulamayla paket tur satışlarında yüzde 50 artış öngördüklerini dile getiren Erkan, “Türkiye 3 büyük şehirden oluşmuyor. Bunun farkındayız” diye konuştu. Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Anadolu’da sanayi yatırımlarının artması ve ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak insanların sosyal ve ekonomik refahları artıyor. İnsanlar, başka yerleri gezip görerek, seyahate çıkmayı alışkanlık haline getiriyor. Biz de bu noktada hizmeti onların ayağına götürerek, kolaylık sağlıyoruz. Anadolu illerinden müşterilerimiz gidiş-dönüş 90-130 YTL arası bedel ve otel ücretini ödeyerek tatile çıkabilecekler.

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