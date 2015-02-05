Anadolu’da SDT rüzgârı

Yerleşik sahnesi olan Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde 4 ayrı oyunu sahneleyerek 2014 yılına hoşçakal diyen Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 2015 yılının ilk ayını, Anadolu’nun değişik illerinde perde açtı. Anadolu’nun değişik illerinde perde açan SDT, tiyatro seyircisinin yoğun ilgisi nedeniyle oyunlarını kapalı gişe olarak sahneledi.

Tiyatro eserleri arasında klasikleşmiş seçkin oyunları sahne ışıkları ile buluşturarak çağdaş tiyatroya katkı sağlayan, aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında perde açarak topluma tiyatronun gücünü yansıtmaya çalışan SDT, Ocak ayı içerisine “Yunus Emre”, “Kader Kısmet Oyunu” ve “Gülünç Kibarlar” adlı 3 farklı oyunla, Elazığ’dan, Bolu’ya kadar 7 değişik ilde, sanatseverler ile buluştu. 3 farklı oyunla Anadolu’da tiyatro rüzgarı estiren SDT, 15 temsille 4 bin 250 tiyatro seyircisine perde açtı.

SDT, şubat ayı içerisi de ara vermeden Anadolu’da tiyatro rüzgarı estirmeye devam edecek. Şubat ayı içerisi de YUNUS'un hoşgörüsünü tiyatro sahnesinin büyülü ışıklarıyla buluşturan “Yunus Emre” adlı oyunla Trabzon ve Adana’da tiyatro seyircisine perde açacak olan SDT, kadınlara, erkeklere, yazgıya, bıçaklara , aşka ve dört duvar arasında sıkışan insanlara dair bir hikayeyi konu alan “Kanlı Düğün” adlı oyunuyla Başkentli tiyatro seyircisiyle buluşacak. “Yunus Emre” adlı oyunla Trabzon ve Adana’da, “Kanlı Düğün” adlı oyunla ise Ankaralı tiyatro seyircisine perde açacak olan SDT, yine şubat ayı içerisi de, 2014-2015 tiyatro sezonuna merhaba dediği ve kısa süre içinde sanat severlerin yoğun ilgisini toplayan “Gülünç Kibarlar” adlı oyunla, Tokatlı tiyatro tutkunlarına perde açacak.