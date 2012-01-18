Anadolu yakasına kuvvetli kar uyarısı

T24

Anadolu Yakası'nda kar yağışı



Batı Karadeniz kıyılarında yoğun kar yağışı



Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına



İBB'den uyarı



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerine kadar Şile, Beykoz ve Ümraniye çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz kıyılarında yoğun kar yağışı, Orta Karadeniz ve Batı Akdeniz ise fırtına beklendiği belirtildi. Yurdun doğu bölgelerinde ise hava sıcaklığının hissedilir derecede olmak üzere (5 ila 7 derece) azalacağı tahmin ediliyor.İstanbul radarından alınan verilere göre; bu gece saatlerine kadar Şile, Beykoz ve Ümraniye çevrelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sağanak şeklindeki kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz kıyılarında (Sinop, Kastamonu ve Düzce'nin kıyı ve denize bakan yamaçtaki ilçeleri) yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yarın öğle saatlerine kadar yer yer tipi şeklinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının oluşturabileceği; ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, eğimin yüksek olduğu yerlerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/s) fırtına beklenmektedir. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Fırtına nedeniyle denizcilerimizin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şile, Beykoz ve Ümraniye için şiddetli kar uyarısı yaptı. İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, bu gece saatlerine kadar Şile, Beykoz ve Ümraniye çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."