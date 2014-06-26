Anadolu yakası 'kısa devre' yaptı

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki trafo merkezinde bulunan yeraltı kablolarının olduğu kısımda yangın çıkması sonucu İstanbul'un Anadolu yakasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Türkiye Elektrik İdaresi Anonim Şirketi (TEİAŞ) 4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün Ataşehir Küçükbakkalköy'deki trafo merkezinde, yeraltındaki kablolarının olduğu kısımda yangın çıktı.

Saat 20.50'da çıkan yangın nedeniyle bölgede elektrik kesildi. Ataşehir, Göztepe, Suadiye, İçerenköy, Caddebostan, Sahrayıcedid, Maltepe'nin bir bölümü, Zümrütevler ve Kayışdağı kesintiden etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir itfaiye ekipleri, yangına köpük sıkarak müdahale etti.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye saat 23.20 itibarıyla kademeli olarak elektrik verilmeye başlandı.