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Anadolu Üniversitesi'nde 'afiş' gerginliği; polis biber gazıyla müdahale etti

Öğrenciler, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı

26 Nisan 2016 21:37

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde afiş asmak isteyen öğrencilerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Polis olaya biber gazıyla müdahale etti.

Habertürk'ün haberine göre, Yerleşkede, 1 Mayıs İşçi Bayramı ilgili afişleri Edebiyat Fakültesi kantininin pencerelerine asmak isteyen öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde bekleyen Çevik Kuvvet ekipleri, izinsiz afiş astıkları iddai edilen öğrencilere müdahale etti.

Bu sırada biber gazından etkilenen birçok öğrenci olay yerinden uzaklaştı.

Öğrenciler, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

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