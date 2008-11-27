Anadolu Üniversitesi pilot yetiştirecek!

Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mustafa Cavcar, Türk Hava Yolları (THY) ile yaptıkları anlaşma kapsamında yabancı öğrencilere pilotaj eğitimi vereceklerini söyledi.



Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Mustafa Cavcar, geçen Nisan ayında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın da katıldığı törende THY ile pilot ve kabin memuru yetiştirmek için anlaşma imzaladıklarını belirtti. Yapılan anlaşma kapsamında Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda yabancı öğrencilere de pilotaj ve kabin eğitimlerinin verileceğini belirten Cavcar, bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Yabancı öğrencilere 20 ay süreyle eğitim vereceklerini ve eğitimlere önümüzdeki yıl başlanacağını ifade eden Prof.Dr. Mustafa Cavcar şu bilgileri verdi:



“Bu konuda THY ile ile görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle Çin ve Hindistan’ın pilot açığı, yaptığımız anlaşma çerçevesinde düzenlenecek olan eğitimlerle kapatılabilinir. Anlaşmaya göre eğitimin bir kısmını biz, bir kısmını da THY üstlenecek. Bu eğitimi tamamlayanlar, Boeing ya da Airbus pilotu olabilecekler. Eğitimlere önümüzdeki yıl 15 yabancı öğrenciyle başlamayı planlıyoruz.”



Üniversitenin 26 uçağı var



Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 1986 yılında kurulduğunu ve bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıl eğitim verdiklerini belirten Prof.Dr. Mustafa Cavcar Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümlerinden bugüne kadar 2 bin 500 kişinin mezun olduğunu söyledi. Türkiye’nin pilot ihtiyacının yüzde 30’unu kendilerinin karşıladığını anlatan Prof.Dr. Cavcar, bunu daha da yüksetmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Prof.Dr. Mustafa Cavcar, Sivil Havacılık Yüksekokulu’na ait THY’nın İstanbul-Eskişehir arası karşılıklı uçak seferlerinin yaptığı bir havaalanı ile 22’si tek piston motorlu, 4’ü çift motorlu olmak üzere toplam 26 da eğitim uçağının bulunduğunu söyledi. Prof.Dr. Cavcar, okuldaki öğrencilerin 26 uçak ve 6 uçuş simülatörüyle eğitim gördüklerini belirterek şöyle konuştu:



“Bunların yanı sıra okulumuzda 28 laboratuvar da bulunuyor. Sahip olduğumuz bakım tesislerinde ise 5 bin 700 kilonun altındaki hava araçlarının büyük bakımlarını da yapabiliyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimlerin dışında THY ile yaptığımız anlaşma gereği pilot, mühendis ve teknik elemanlarına da eğitim veriyoruz. THY önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 yeni uçak almayı planlıyor. Bu da pilot ihtiyacını gündeme getirecek.”





