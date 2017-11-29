Anadolu Rock’ın yeni temsilcisi Ali Ata'dan 12 şarkıya 12 klip

Aşk albümünün lansman gecesinde sahneye çıkan Ali Ata, performansıyla tam not aldı

12 şarkıya 12 klip

İstanbul DHA

Anadolu ve Özgün Rock\'ın yeni temsilcilerinden Ali Ata, Aşk adlı albümünün lansmanı Bakırköy\'de Aramızda Kalsın Sahne\'de gerçekleşti. 12 şarkılık albümünde tüm parçalara klip çekerek dikkatleri toplayan Ali Ata, lansmandaki mutevazı tavırları ve sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Magazin ve radyo dünyasının başarılı isimlerinin yanında, Ali Ata, sanatçı arkadaşlarının da katıldığı gecenin açılışını da kapanışı da \'Aşk\' şarkısıyla yaptı. Gecenin sonunda tüm haber kameralarının ışıklarının sahneye dönmesiyle heyecanını gizleyemeyen Ali Ata, basının yoğun ilgisinden oldukça memnun kaldı.

EKSİK YÖNLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ...

Anadolu Rock\'taki iddiasını sahnede seslendirdiği eserlerle kanıtlayan Ali Ata, etkinliğin sonunda basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, \"Özünü yitirmeyen şarkılarla çizgimden asla vazgeçmeyeceğim. Aşktan acıya tebessüm etmekten sancıya; anne özlemine kadar her duyguyu eserlerimde ifade ediyorum. Eksik olan yönlerimizi bazen okuduğumuz eserlerle tamamlamak olmalı işimiz\" dedi.