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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ulaşıma kapandı

Sürücüler Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor

18 Mart 2022 16:02

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.

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