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Yaşam

Anadolu lisesinde cinayet

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde cinayet. Kantinci Erkan Uca, işten çıkardığı kadının kocası tarafından bıçakla öldürüldü.

15 Aralık 2008 02:00

Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin kantinini işleten 28 yaşındaki Erkan Uca uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. Öğrencilerin sınıflarına girdikleri sırada meydana gelen olayın zanlısının  işten çıkarılan kadın çalışanın eşi olduğu belirlendi.
 
Edinilen bilgilere göre olay saat 08:30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Beşiktaş Anadolu Lisesi’nin kantininde meydana geldi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerin sınıflarına gittikleri sırada meydana gelen olayda okulun kantincisi Erkan Uca (28), okula motosikletle gelen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Şüphelinin cinayeti işledikten sonra yine motosikletiyle olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Katil zanlısının Erkan Uca'nın işlettiği kantinde çalışan bir kadının eşi olduğu, bu kadının bir süre önce işine son verildiği öğrenildi.

Olayın ardından öğrenciler büyük şok yaşarken, okul bahçesinde uzun süre gözyaşı döktü. 
Olayı duyup okula gelen ölen Uca'nın yakınları okul bahçesinde sinir krizleri geçirdi.

Polis, kantin ve okul bahçesinde delil toplarken, savcılık incelemesinin ardından Erkan Uca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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