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Eğitim

Anadolu lisesi müdürü: Kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecek!

“Dünya bilimle uğraşırken..."

13 Haziran 2017 01:48

Konya’da bir anadolu lisesinin sitesinde yayınlanan duyuruda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim göreceğine dair bir duyuru yayınlandı. 

Konevi Anadolu Lisesi’nin internet sitesinde altında müdür Ö. Faruk Özarslan imzası bulunan bir duyuru yayınlandı. Duyuruda “Okulumuz 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren kız-erkek öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime devam edecektir” ifadeleri yer aldı. 

Okul müdürü Ö. Faruk ÖzarslanOkulun sitesinde ilk olarak anasayfada “Velilere duyuru” notuyla yayınlanan bu duyuru daha sonra kaldırıldı. 

Sitede yazan bu duyuruyu paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Dünya bilimle uğraşırken bizim okul müdürleri kız ve erkek öğrencileri ayırmakla meşgul” diye yazdı.

 

 

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