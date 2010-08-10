-ANADOLU LİSELERİNE SINAVLA ÖĞRETMEN ALINMAYACAK ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Anadolu, fen, sosyal bilimler güzel sanatlar ve spor liselerine öğrencileri olduğu gibi öğretmenleri de sınavla öğretmen seçen Milli Eğitim Bakanlığı, bu konudaki yönetmeliği yenileyerek, Anadolu liselerine öğretmen alımını sınav kapsamından çıkarmaya hazırlanıyor. Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik Taslağı'' hazırladı ve görüş alınmak üzere ilgili kuruluşlara gönderildi. Taslağa göre, fen, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve spor liselerine öğretmen alımı yine sınavla yapılacak ancak tüm genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi kapsamında ''Anadolu'' statüsündeki liselere öğretmen seçimi sınav dışında tutulacak. Taslakta, seçme sınavına ile başvuru koşullarında bazı değişiklikler öngörüldü. Buna göre, bu okullar için Seçme Sınavı Komisyonu, Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, bir hukuk müşaviri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Mevcut yönetmelikte bu komisyon 10 kişiden oluşuyor. İl Değerlendirme Komisyonunda ise 3 kişi olacak. -3 YIL DENEYİM ŞARTI- Bu okullarda görev almak isteyen öğretmenlerde aranan şartlarda da bazı değişiklikler yapıldı. Başvuracak adaylarda öğretmenlik deneyimi koşulu 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Başvuracak adaylarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Belirlenmesine İlişkin Kararlarına göre ''alanı',' atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun, alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış, başvuru tarihi itibariyle bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor ve son 3 yıllık sicil notu ortalamasının en az iyi derece olması şartı aranacak. -AĞIRLIKLAR DEĞİŞTİRİLECEK- Adaylara yapılacak seçme sınavında soru yöneltilecek alanların ağırlıkları da değiştirildi. Seçme sınavında ''öğretmenlik meslek bilgisi'' konusunun ağırlığı yüzde 25'den yüzde 15'e indirilirken, ''özel alan bilgisi'' konusunun ağırlığı ise yüzde 45'den 55'e çıkarıldı. Sınavda yer alan ''Türkçe'' ve ''Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi'' konularının ise ağırlığı aynı kaldı. Seçme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirmede adayların sorulara verdikleri doğru cevaplar dikkate alınacak. Sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı olacak. Mevcut yönetmelikte ise ''Sınavda 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır'' hükmü bulunuyor. -UYGULAMALI SINAVI- Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine atama için adayların seçme sınavından sonra girecekleri uygulama sınavında da en az 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı olacak. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenliğine atanmak için başvuruda bulunan adaylardan, seçme sınavı ile ''değerlendirme formu'' üzerinde yapılacak değerlendirmenin yüzde 40'ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın yüzde 60'ının toplamı sonucu en yüksek puan alanlar atanacak. Adaylar seçme sonuçlarına ilanı tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile doğrudan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz edebilecek. Taslakta yer alan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, fen liseleri, fen liseleri-sosyal bilimler liseleri ya da sosyal bilimlerin liseleri-fen liseleri arasında yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunabilecek. -SAKLI HAKLAR- Bu taslak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi halinde, 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik'' yürürlükten kaldırılacak. Kaldırılacak yönetmelik hükümlerine göre 27.12.2009 tarihinde yapılan sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan ataması yapılamayan adayların, taslak yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına atamalarında bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ilk seçme sınavına kadar kazanılmış hakları saklı kalacak.