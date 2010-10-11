Anadolu liselerindeki 2 günün sırrı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt süresi dolan Anadolu liseleri için web sitesinden 21-22 Eylül tarihlerinde ‘tek okul şartıyla’ ek yerleştirme duyurusu yaptı. Yerleştirmelerde 200 puanlık düşüşler de yaşanınca “Hak etmeyenler girdi” eleştirileri yapılmaya başlandı.



KPSS ve ÖSS’de yaşanan skandalların ardından Anadolu, fen gibi gözde okullara öğrenci seçen “Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Tercih ve Yerleştirme” işlemi sırasında “torpil” yapıldığı iddia edildi. Milliyet gazetesinin haberine göre; kılavuzda 3 Eylül’de kayıt süreci tamamlanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi aracılığıyla 21-22 Eylül’de öğrencilerin tekrar yerleştirme başvurusu yapabileceklerini ancak sadece 1 okul tercih edebileceklerini duyurdu. Son yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ise okulların taban puanlarında 200’e varan düşüşler yaşandığı, bunun da birtakım kişilere çıkar sağlamak amacıyla yapıldığı iddiaları ortaya atıldı.

Türk Eğitim Sen, “Bu okullara, rüyasında bile göremeyecek olan öğrenciler yerleştiler. Yüz binlerce öğrencinin hakkı yendi” diye açıklama yaptı. Eski Eğitim Sen Başkanı Alaattin Dinçer ise “Bu kadar puanlık düşüş olmaz, adaletsizliktir. Soruşturma yapılmalı” dedi.



CHP’li milletvekili Turgut Dibek ise bir önerge vererek, şunu sordu: “Gizli ek yerleştirme MEB Özel Kalem Müdürü’nün oğlu için özel olarak mı yapılmıştır?”



Son kayıt döneminin ardından kontenjan açıklarını değerlendirmek istediğini açıklayan MEB, yeni bir başvuru ve yerleştirme yapılması kararı aldı. Bu karar da bakanlığın resmi internet sitesinden duyuruldu.



İnternet sitesinden yapılan açıklamada, “Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu liselerinde ve Anadolu sağlık meslek liseleri için 21-22 Eylül 2010 tarihlerinde herhangi bir okulda kayıtlı iken başka bir okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptırmayanlar ile OYP’si 196 ve daha yüksek olup hiçbir okula kayıt hakkı kazanamamış olan öğrenciler 1 okul tercihi yapacaklar” denildi. Diğer maddelerle de bu haktan kimlerin yararlanabileceği sıralandı. Yerleştirme sonuçlarının da 23 Eylül’de açıklanacağı belirtildi.



‘Rüyalarında göremezler’



Yerleştirmelerin tamamlanmasının ve okulların son aldıkları öğrencilerin puanlarının açıklanmasının ardından ise “kayıt skandalı” iddiaları ortaya atıldı.



Türk Eğitim Sen, okulların ilk açıklanan puanlarının 100-200 altında puanlı öğrencilerin kayıt yaptırabildiğini savunarak, “E-okul sisteminden tüm kayıt dönemleri velilere duyurulmasına rağmen bu kayıtlar duyurulmadı. Sonuçta bu okulları rüyasında bile göremeyecek olan öğrenciler bu okullara yerleştirilirken, yüzbinlerce öğrencinin hakkı yendi, hakları gasp edildi. Bu bir skandaldır, suistimaldir ve görevi kötüye kullanmaktır” dedi.



“200’lü puanlarla değil Anadolu liselerine en ücra köşedeki meslek liselerine dahi girilemezdi” diyen Uğur Dershaneleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Polat, okulların açıkladıkları puanların ardından son yerleştirmeyle aldıkları son öğrencinin puanı (İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlandı) hakkında şu bilgileri verdi:





“Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi 421.131 puandan 243.035 puana düşerken, Maltepe Anadolu Lisesi 462.991 puandan 244.858 puana indi. Arnavutköy Anadolu Lisesi 390.144 puandan 247.275 puana, Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi (Alm.) 439.702 puandan 285.145 puana, Eyüp Anadolu Lisesi 435.294 puandan 302.654 puana düştü.”







‘200 puanlık düşüş olmaz’



Anadolu liselerinin son yerleştirmelerde ilk yerleştirme puanlarının çok altına düştüklerine dikkat çeken eski Eğitim Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer de, “Birkaç puanlık düşüşü anlayabiliriz ancak 200 puanlık düşüş olmaz. MEB kaç öğrencinin son yerleştirmelerden yararlandığını açıklamalı” dedi.





Soru önergesinden: ‘Sessiz sedasız yapıldı’



Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’nün oğlunun da bu yerleştirmelerden yararlandığı ve 422 puanla 472 puanlık okula yerleşebildiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, önceki gün Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya, ortaöğretim üçüncü ek yerleştirmenin neden kamuoyuna açıklanmadan “tek okul tercih” hakkı ile 21-22 Eylül tarihinde yapıldığını sorarak, “Gizli ek yerleştirme MEB Özel Kalem Müdürü’nün oğlu için özel olarak mı yapılmıştır” demişti. Dibek, MEB Özel Kalem Müdürü Pınar Cengiz’in oğlu Furkan Ozan Cengiz’in taban puanı 472.153 olan Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’ne 422.998 puanla girdiği yönündeki haberleri hatırlatmıştı.



