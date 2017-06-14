T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Anadolu liselerinde ders saatleri değişti; biyoloji azaldı, din arttı

MEB, Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi'ni yayımlandı

14 Haziran 2017 10:58

2017-2018 eğitim öğretim yılında Anadolu Liseleri'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, haftada bir saatten iki saate çıkarıldı. Bununla birlikte, Biyoloji dersinin süresi da 3 saatten 2 saate indirildi.

Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’ni, Tebliğler Dergisi’nde yayınlandı. Buna göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Anadolu ve Fen Liseleri’nde daha önce haftada bir saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, haftada iki saate çıkarıldı.

Bununla birlikte, 9 ve 10’uncu sınıflarda 3’er saat olan Biyoloji dersi ise 2’şer saate indirildi. 11’inci sınıfta 2 saat olan Felsefe dersi ise hem 10 hem de 11’inci sınıflarda haftada 2 saat olarak okutulacak. Her sınıf için haftada bir saat olan Görsel Sanatlar ve Müzik dersi de 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

Anadolu Liseleri’nde 9’uncu sınıfta 6 saat olan Yabancı Dil dersi ise yeni dönemde 4 saate indirildi.

ETİKETLER

2017 2018 eğitim öğretim yılıAnadolu LiseleriDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiBiyoloji dersi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24