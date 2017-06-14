Anadolu liselerinde ders saatleri değişti; biyoloji azaldı, din arttı

2017-2018 eğitim öğretim yılında Anadolu Liseleri'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, haftada bir saatten iki saate çıkarıldı. Bununla birlikte, Biyoloji dersinin süresi da 3 saatten 2 saate indirildi.

Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’ni, Tebliğler Dergisi’nde yayınlandı. Buna göre, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Anadolu ve Fen Liseleri’nde daha önce haftada bir saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, haftada iki saate çıkarıldı.

Bununla birlikte, 9 ve 10’uncu sınıflarda 3’er saat olan Biyoloji dersi ise 2’şer saate indirildi. 11’inci sınıfta 2 saat olan Felsefe dersi ise hem 10 hem de 11’inci sınıflarda haftada 2 saat olarak okutulacak. Her sınıf için haftada bir saat olan Görsel Sanatlar ve Müzik dersi de 1 saatten 2 saate çıkarıldı.

Anadolu Liseleri’nde 9’uncu sınıfta 6 saat olan Yabancı Dil dersi ise yeni dönemde 4 saate indirildi.