Anadolu Kültür: Hasan Saltık, birlikte ürettiğimiz, her daim desteğini hissettiğimiz bir dost, bir yol arkadaşıydı

Türkiye’nin çok kültürlü tarihinin sesi olan, önemi yadsınamayacak işlere imza atan ve muazzam bir arşivi günümüze taşıyıp görünür kılan Hasan Saltık, birlikte ürettiğimiz, her daim desteğini hissettiğimiz bir dost, bir yol arkadaşıydı bizim için.

Anadolu Kültür olarak düzenlediğimiz birçok konser ve etkinlik, Hasan Saltık’ın desteği, fikirleri ve emeği olmasa zayıf kalırdı. Bizi asla kırmadığı gibi, birçok yükü bizle beraber taşımaktan da hiç imtina etmedi.

Sevgili Hasan Saltık’ın ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Onu çok özleyeceğiz."