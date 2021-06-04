Anadolu Kültür: Hasan Saltık, birlikte ürettiğimiz, her daim desteğini hissettiğimiz bir dost, bir yol arkadaşıydı

Anadolu Kültür yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü üzerine yayımladığı baş sağlığı mesajında "Farklı kültürlerden sanatçıların, diledikleri dilde ve özgünlükte kendilerini ifade edebilmeleri için alan açan, risk alan, kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürel mirası sahiplenen ve gün yüzüne çıkması için çaba harcayan çok kıymetli bir insanı kaybettik" dedi.
Anadolu Kültür tarafından yayımlanan baş sağlığı mesajı şöyle:
"Türkiye müzik ve kültür tarihinde çok önemli bir yeri olan Kalan Müzik’in kurucusu, Anadolu Kültür’ün kurucularından sevgili dostumuz Hasan Saltık’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Farklı kültürlerden sanatçıların, diledikleri dilde ve özgünlükte kendilerini ifade edebilmeleri için alan açan, risk alan, kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürel mirası sahiplenen ve gün yüzüne çıkması için çaba harcayan çok kıymetli bir insanı kaybettik.
Türkiye’nin çok kültürlü tarihinin sesi olan, önemi yadsınamayacak işlere imza atan ve muazzam bir arşivi günümüze taşıyıp görünür kılan Hasan Saltık, birlikte ürettiğimiz, her daim desteğini hissettiğimiz bir dost, bir yol arkadaşıydı bizim için.
Anadolu Kültür olarak düzenlediğimiz birçok konser ve etkinlik, Hasan Saltık’ın desteği, fikirleri ve emeği olmasa zayıf kalırdı. Bizi asla kırmadığı gibi, birçok yükü bizle beraber taşımaktan da hiç imtina etmedi.
Sevgili Hasan Saltık’ın ailesine, dostlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Onu çok özleyeceğiz."
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