'Anadolu Kartalı' Türkiye'nin gururu

Baykal: Gazze'yi vuran İsrailli pilotlar Konya'da eğitiliyor

Engebesiz Konya Ovası tercih nedeni



Gerçek harekât ortamı

Tüm dünya takdir ediyor

CHP lideri Deniz Baykal’ın yanı sıra birçok kesim tarafından ‘’’İsrail’li pilotlar, Konya’da eğitiliyor’’ eleştirisi sonrası, Konya’daki Ana Jet Üs Komutanlığı gündeme oturdu. Ancak ‘’Dünyanın bir numaralı taktik eğitim merkezi’’ olarak nitelenen Konya’daki ‘’Anadolu Kartalı’’ eğitim üssünde, sadece İsrail’li değil, ABD dahil 11 ülkenin pilotlarına eğitim veriliyor. Yılda 4 kez düzenlenen tatbikatlarda dünya ülkelerinin pilotları, ücreti karşılığında Konya’daki tatbikatlarda eğitim görüyor.‘’Konya’da eğitilip Gazze’yi vuruyorlar’’ eleştirisinin altında, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan ‘’Anadolu Kartalı’’ Eğitim tatbikatları yatıyor. Türkiye’nin savunma işbirliği anlaşması imzaladığı ülkelerin pilotları bu tatbikatlara katılıyor.Pilotlar, gerçek harekat şartlarına benzetilmiş bir ortamda eğitim görüyor. Konya Ovası'nın düz ve engebesiz olması, alçak irtifa şartlarına izin vermesi, 400 kilometre en ve 300 kilometre boyunda geniş bir hava sahasının bulunması nedeniyle buradaki taktik eğitim merkezi, tüm dünya hava kuvvetlerince tercih ediliyor. İsrail de 1996 yılında imzalanan savunma işbirliği çerçevesinde, Konya’daki harp eğitimi tatbikatlarına katılıyor.2001 yılında başlayan ve yılda 4 kez yapılan tatbikatlara bugüne kadar Almanya, Belçika, İngiltere, Hollanda, İtalya, Ürdün, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İsrail ve Pakistan Hava Kuvvetleri katıldı. Merkezde, yerli ve yabancı 17 bin 677 personele eğitim verildi, bin 566 savaş uçağı Konya semalarında uçarak 13 bin 839 sorti yaptı. Bu eğitimlerde yerli ve yabancı ülke pilotları, F-16, F-4E 2020, RF-4, C-130, CASA, KC-135 Tornado, Awacs ve Cougar gibi uçaklar kullandı.Tatbikatlarda, Maverick ve lazer güdümlü bombaların yanı sıra, gündüz gibi çevresel görüş sağlayan gece görüş gözlüğü, Aselsan tarafından geliştirilen Lazer ile işaretleme ve mesafe ölçme sistemi, gece alçak irtifadan uçuş ve hedeflere hassas vuruş imkanı sağlayan alçak irtifa sistemleri yer alıyor. Konya’daki tatbikatlarda, gerçek bir harekat ortamı sağlanıyor. Elektronik harp ortamı sağlanıyor.Türk Hava Kuvvetleri görevleri planlayıp, kırmızı kuvvetleri oluşturuyor. Misafir unsurlardan oluşan mavi kuvvetler ise her gün değişik bir senaryo içinde, bir ülkenin liderliğinde kurtarma, ele geçirme, imha gibi belirli hedeflere yönelik görevleri icra ediyor. Konya’daki ana jet üssünde tatbikatlara katılan ülke personeli için, sosyal tesisler ile 520 yatak kapasiteli 260 oda da bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu merkezdeki eğitim ve tatbikatları, tüm dünya silahlı kuvvetlerince beğeni topluyor.