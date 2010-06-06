T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Anadolu Kartalı-2010/2' eğitimi Konya'da başlıyor

Eğitim'n Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve İspanya Hava Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katılımıyla yapılacağı bildirildi.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Anadolu Kartalı-2010/2 Eğitimi'nin Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve İspanya Hava Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katılımıyla yapılacağı bildirildi.


Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre eğitim 7-18 Haziran 2010 tarihleri arasında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Anadolu Kartalı Eğitim Sahası'nda gündüz gerçekleştirilecek.


Her yıl düzenlenen eğitimin uluslararası ayağı geçtiğimiz yıl iptal edilmiş, bu iğtalle birlikte eğitime katılamayan İsrail ile Türkiye arasında kriz yaşanmıştı.


Bu arada İsrail, 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze'ye "Dökme Kurşun Operasyonu" uygulamış, 22 gün süren operasyonun ardından Başbakan Erdoğan, İsviçre'de gerçekleşen Davos Ekonomik Forumu'nda da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e "one minute" çıkışını gerçekleştirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24