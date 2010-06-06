'Anadolu Kartalı-2010/2' eğitimi Konya'da başlıyor

T24 - Anadolu Kartalı-2010/2 Eğitimi'nin Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve İspanya Hava Kuvvetleri ile NATO unsurlarının katılımıyla yapılacağı bildirildi.





Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre eğitim 7-18 Haziran 2010 tarihleri arasında, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Anadolu Kartalı Eğitim Sahası'nda gündüz gerçekleştirilecek.





Her yıl düzenlenen eğitimin uluslararası ayağı geçtiğimiz yıl iptal edilmiş, bu iğtalle birlikte eğitime katılamayan İsrail ile Türkiye arasında kriz yaşanmıştı.





Bu arada İsrail, 27 Aralık 2008 tarihinde Gazze'ye "Dökme Kurşun Operasyonu" uygulamış, 22 gün süren operasyonun ardından Başbakan Erdoğan, İsviçre'de gerçekleşen Davos Ekonomik Forumu'nda da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e "one minute" çıkışını gerçekleştirmişti.

