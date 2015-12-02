Kar yağışı etkisini arttırdı, TEM Otoyolu Bolu'da trafiğe kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz'de fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısı yapmasının ardından İstanbul ve Ankara için de kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yüksek kesimlerde sıcaklığın düşmesiyle birlikte 10 Aralık'ta kar yağışının görülebileceği açıklandı. Öte yandan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oldu, TEM otoyolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Ankara'da ise önce şiddetli yağış, ardından kar geldi. Ankara beyaza büründü.

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde ulaşımı yavaşlattı. Bolu Dağı'nda sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı otoyolun Yeniçağa mevkinde, bazı araçlar kaydı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yoldan kalan araçlar nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapanarak kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler, trafik ekiplerince D100 karayoluna yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de kar yağışı nedeniyle bölgede denetimlerini artırdı. Kar, kent merkezinde de etkili oldu. Zaman zaman lapa lapa yağan kar nedeniyle binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Vatandaşlar, kar yağışı altında sabah işyerlerine gitti.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu kesiminde, karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri sürücüleri etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını bildirdi.

Kuzey ve doğu kesimlere de yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hafta sonuna kadar yağış bekleniyor. Hafta sonundan itibaren ise yağışlar etkisini azaltacak.

İç Anadolu'nun ise kuzey ve doğusunda yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Bugün ve yarın Yozgat, Sivas ve çevre illerde yer yer kar yağışı etkili olacak.

Ayrıca, Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün içinde etkisini azaltarak devam edeceği belirtildi.

Ankara'da kar yağışının etkili olduğu Konya yolu Kepekli mevki başta olmak üzere özellikle rampa olan ana arterlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tuzlama çalışmalarına başlandı.

Kar yağışının başlamasıyla araçlar hızlarını düşürürken, herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Öte yandan kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili olmaya başladı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının iki gün boyunca etkili olacağını, cuma günü etkisini kaybedeceğini belirtti.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Batı ve Orta Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Denizlere ait meteorolojik uyarı başlığı ile yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden esecek olan rüzgarın, etkisini artırarak, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini biraz azaltarak Perşembe günü öğle saatlerine kadar 5 ila 7 (40-60 km/s) kuvvetinde fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor."

"Batı ve Orta Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan esecek olan rüzgarın, etkisini artırarak, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/s) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/s) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Perşembe günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."