Anadolu Hamidiye Tabyası açık hava müzesi olacak

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz savunmasında kullanılan Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyası'nın, Açık Hava Müzesi haline getirileceği belirtildi.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Şinasi Haznedar, 105 dönüm büyüklüğündeki tabyada, Çanakkale Savaşları'nın canlandırılacağı gösteri alanlarının, sergi ve sinema salonlarının, yürüyüş alanlarının bulunacağını açıkladı.



Çanakkale Deniz Savaşları sırasında, Avrupa yakasında Kilitbahir Köyü'ndeki Rumeli Hamidiye Tabyası, Namazgah Tabyası ve Mecidiye Tabyası ile birlikte boğaz savunmasında kullanılan Çanakkale merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyası'nın, 94 yıl sonra savaşın da canlandırılacağı bir açık hava müzesi haline getirileceği açıklandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şinazi Haznedar, son olarak Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı HEK Depo Komutanlığı olarak kullanılan ve 6 ay önce boşaltılan Barbaros Mahallesi'ndeki Anadolu Hamidiye Tabyası'nın kullanım hakkının Genelkurmay Başkanlığı tarafından kültürel amaçlı kullanılması koşuluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğini söyledi.



Bununla ilgili protokolün kısa süre sonra imzalanacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Şinasi Haznedar, ``Anadolu Hamidiye Tabyası'nın mülkiyeti Genelkurmay Başkanlığı'nda kalacak. Bakanlığımıza kullanım hakkı devredilecek. Biz de burayı kültürel amaçlı değerlendireceğiz. Çanakkale Savaşları'nın canlandırılacağı gösteri alanları, sergi ve sinema salonları, yürüyüş alanları bulunacak. Ayrıca tabya içinde bulunan askeri okul bakanlığımız tarafından restore ettirilecek. Burayı biran önce Çanakkale halkının ve gelen ziyaretçilerin istifadesine sunacağız'' dedi.



Anadolu Hamidiye Tabyası



Çanakkale Deniz Savaşları sırasında, Avrupa Yakası'ndaki Kilitbahir Köyü'nde bulunan Rumeli Hamidiye Tabyası, Namazgâh Tabyası ve Mecidiye Tabyası'nın karşı kıyısında, Anadolu Yakası'ndaki Hamidiye Tabyası boğaz savunmasında önemli rol oynadı. 10 bonetin bulunduğu Anadolu Hamidiye Tabyası savaştan sonraki yıllarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olarak askeriye tarafından günümüze kadar kullanıldı. En son Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı HEK Depo Komutanlığı tarafından kullanılan Anadolu Hamidiye Tabyası 6 ay önce boşaltılmıştı.



(DHA)

