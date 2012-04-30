Anadolu Grubu'nun ÇED raporundaki belgeler eksik çıktı!

Greenpeace, Anadolu Grubu’nun Gerze’ye kurmak istediği kömürlü santral için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) görüşmelerinde belgelerin eksik olduğunun saptandığını açıkladı. Açıklamada, eksiklik nedeniyle şirkete 10 gün ek süre verildiği belirtilirken Gerze halkı toplantı öncesi Ankara’da termik santrali protesto etti.

Greenpeace'in açıklamasına göre Efes Pilsen ile Coca Cola Türkiye'nin de sahibi olan Anadolu Grubu'nun Gerze'de kurmayı planladığı kömür santrali için sunduğu ÇED raporu, ilgili kurumlarca eksik bulundu.

Değerlendirmenin yapıldığı Ankara İller Bankası Macunköy tesisleri önünde görüşmeden önce toplanan Gerzeliler basın açıklaması yaparak, termik santral planlarını protesto ettiler. Greenpeace ve Elektrik Mühendisleri Odası da protestoya destek verdi.

Gerze halkı son üç yıldır Anadolu Grubu’nun kurmak istediği termik santrale karşı mücadele ediyor. Bölge halkı geçen yıl bu mücadeleyi sürekli nöbet tutulan bir direnişe dönüştürmüş ve şirketin iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemişti.

Termik santrali protesto için Gerze’den 17 Nisan’da yürüyüşe başlayan Yeşil Gerze Platformu üyeleri de bugün (30 Nisan 2012) Ankara’ya ulaşarak protestolara katıldı.

Yapılan ÇED toplantısından sonra Greenpeace Akdeniz Ofisi'nden yapılan açıklama şöyle:

'Temiz kömürlü santral diye bir şey yoktur'

"Gerze’ye bir termik santral yapılması hem Gerze, hem de Türkiye’nin geleceği için son derece olumsuz sonuçlar doğuracak. Temiz kömürlü santral diye bir şey yoktur. Neden olduğu asit yağmurlarıyla, yarattığı cıva kirliliğiyle havayı, suyu, toprağı kirleten kömürlü santraller, pek çok hastalığın nedeni. Üstelik 21 Aralık’ta sunulan ÇED raporunda, hepimizin ortak geleceğini etkileyecek en önemli nokta, iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. Bugün, dünyanın pek çok yerinde iklim felaketlerine bağlı olarak büyük insanlık trajedileri yaşanıyor. Bunun en büyük sebebi karbondioksit salımlarındaki %41'lik payıyla kömürlü termik santraller. Gerze'ye termik santral kurulursa, yılda ortalama 7 milyon ton sera gazı salınacak. Bu sera gazı sadece Gerze'yi değil, hepimizi etkileyecek. Anadolu Grubu ÇED raporunda eksik olan belgeleri için 10 gün daha izin aldı. Özilhan artık bu raporla daha fazla oyalanmak yerine şimdi bu santral projesini iptal edebilir. ÇED dairesini de, Türkiye’nin geleceği için doğru kararı vererek bu santrali onaylamamaya çağırıyoruz”

Kampanyaya 77 bin 500 imza

Greenpeace’in Eylül 2011’den beri Gerze’de kurulmak istenen termik santrale karşı bukapaginaltinda.org adresi üzerinden yürüttüğü kampanyaya, bugüne dek 77 bin 500 kişi imzalarıyla destek verdi. Kampanyada, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın, Grup bünyesindeki Efes Pilsen markasını enerji verimliliği hedefleri ve güneş yatırımları ile tanıtırken, diğer taraftan Gerze’de kömürlü bir termik santral kurmak istemesi arasındaki çelişkiye dikkat çekiliyor.

Gerze halkı 3 yıldır mücadelede

·Gerze halkı kömürlü termik santrale karşı üç yıldır mücadele veriyor. Son sekiz aydır bu mücadele, santral alanında kurulan çadırlarda aktif bir direniş olarak devam ediyor. 5 Eylül’de polisin gaz bombası ve coplarla yaptığı müdahalede 25 köylü yaralandı. Buna rağmen köy halkı direnişe devam etti

·26 Kasım Cumartesi günü, saat 11.00’de Gerze’de kömürlü termik santrale karşı 10 bin kişinin katılımıyla bir miting düzenlendi.

·Gerze halkı, ÇED raporunun hazırlanması gereken 21 Aralık tarihine kadar şirketin iş makinelerinin zemin etüdü işin bölgeye girmesine engel oldu.

·Anadolu grubu, zemin etüdü yapılmamasına ve halkın tepkisine rağmen ÇED raporu için gerekli belgeleri ÇED dairesine sundu.

·57 yaşındaki Emekli Öğretmen Ferhat Hançer ve Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP) termik santrali protesto için 17 Nisan’da Sinop’tan Ankara’ya bir yürüyüş başlattı. Yürüyüş ekibi bugün ÇED dairesinin önündeki protestolara katıldı.