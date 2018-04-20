Anadolu Grubu: TL değer kaybedince şirketler sıkıntıya girdi

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, son dönemde Yıldız Holding ve Doğuş Holding'in de aralarında bulunduğu büyük holdinglerin borç yapılandırmasıyla ilgili “Türk Lirası istikrarlı gittiği süreçte şirketler döviz borçlanarak yatırım yaptı. Bugüne kadar TL enflasyona paralel değer kaybediyordu. Döviz faizleri yüzde 1-2 seviyesinde. Bu nedenle herkes döviz borçlanarak yatırımlarını yaptı. Son iki üç yıldır TL değer kaybedince durum değişti. Şirketler bir sıkıntının içine girdi” dedi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Coca Cola İçecek (CCI), 45 milyon dolar yatırımla Pakistan’daki 6. fabrikasını Faisalabad’da açtı. Özilhan, açılış öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, döviz borçlanarak yatırım yapan şirketlerin önemli varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının bulunduğuna işaret ederek, kurların artışının son iki yılda beklentinin üzerinde hızlı gelişince döviz borçlarını kısa sürede TL’ye çevirmenin mümkün olmadığını vurguladı. Özilhan, “Çünkü TL faizleri yüzde 17-18’lerde. Uzun vadeli TL üzerinden borçlanmak da pek mümkün değil. Bu nedenle kısa vadeli borçlarını yeniden yapılandırma gereği hissedildi. Daha rahat çalışma düzeni olsun diye. Bu durum şirketlerin önemli bir sıkıntıda olduğunu göstermiyor. Yatırımları, istihdamı ve üretimi devam ediyor. Dünyanın her yerinde oluyor bu tür şeyler” diye konuştu.

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Özilhan, eylül ayında Hazine’nin borçlanmasından daha düşük bir faiz oranıyla 500 milyon dolarlık borçlarını da çevirdiklerini anlatarak, “5 yıllık vadeyi 7 yıla uzattık ve faizi de düşürdük. 3.5-4 milyon dolara yakın tutarda faizden tasarruf ettik. 100 milyon dolar da geri ödedik” dedi.