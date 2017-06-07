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Anadolu Gençlik Derneği'nden milletvekillerine 'zekat ve fitre' mektubu

Mektuba hesap numarası ve zarf da eklendi

07 Haziran 2017 19:17

Saadet Partisi'nin temsil ettiği Milli Görüş geleneğinin gençlik kolları olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği (AGD) milletvekillerine "zekat" ve fitre" mektubu yolladı. Mektupta, "Bu yürüyüşümüzü sizler gibi canıyla ve kanıyla cihad eden, abi ve kardeşlerimizle sürdürmek, ilgilendiğimiz ve yetişmelerin vesile olduğumuz on binlerce öğrenci ve gençler adına bizleri sevindirmektedir" denerek zekat, fitre ve bağışistendi.

Sol gazetesinde yer alan habere göre hesap numarası ve zarfın da yer aldığı mektupta şu ifadelere  yer verildi: 

"Bu yürüyüşümüzü sizler gibi canıyla ve kanıyla cihad eden, abi ve kardeşlerimizle sürdürmek, ilgilendiğimiz ve yetişmelerin vesile olduğumuz on binlerce öğrenci ve gençler adına bizleri sevindirmektedir. Hayır kapımız olan AGD'mize yapmış ve yapacak olduğunuz yardım, katkı, destek ve hizmetten dolayı, Mübarek Ramazan ayında indirilen hayat kitabımız Kur-an'ı Kerim hürmetine rabbimiz sizlerden razı olsun" denildi.

 

 

 

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