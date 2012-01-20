-Anadolu Efesli Savanovic kariyer rekoru kırdı İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - THY Avrupa Ligi'nde top 16 turunda E Grubu'nda Galatasaray Medical Park'ı 68-62 mağlup eden Anadolu Efes'te 16 sayı üreten ve 17 ribaunt alan Dusko Savanovic, en başarılı haftasını geçirdi. Anadolu Efes Kulübü'nden alınan bilgiye göre, top 16 turunda E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Medical Park karşısında alınan 68-62 galibiyette Dusko Savanovic'in topladığı 31 indeks puanı ile haftanın en değerli üçüncü performansına imza attığı; bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde kendisinin en yüksek puanına ulaşarak kariyer rekoru kırdığı bildirildi. Maçta 35 dakika 48 saniye süre alan başarılı oyuncu, rakip potaya 16 sayı (2/2 bir sayı, 1/3 iki sayı, 4/6 üç sayı) bırakırken; 17 ribaunt ve 2 asist ile 31 indeks puanı toplayarak galibiyette önemli rol oynadı ve haftanın en değerli üçüncü oyuncusu oldu. 31 indeks puanı da Savanovic'in bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde ulaştığı en yüksek performans değeri olarak dikkat çekti. Savanovic, 35.48 dakika ile kariyerinin en çok süresine ulaştığı karşılaşmada, aldığı 7 hücum ribaundu, 10 savunma ribaundu ve toplamda 17 ribaunt ile bu üç dalda da bugüne kadar elde ettiği en yüksek ribaunt sayılarına ulaşarak bu kategorilerde de kariyer rekoru kırdı. Lacivert-beyazlı oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde tüm sezonda oynadığı 11 karşılaşmada 13.7 puana ulaşarak en değerli oyuncu sıralamasında 16. sırada yer alırken; en çok sayı kaydeden oyuncu sıralamasında da 11.1 ortalama ile 22. durumda bulunuyor. Dusko Savanovic, toplam ribaunt ortalamasını 5.7’ye yükselterek 12.'liği elde etti. 2.5 hücum ribaunt ortalaması ile dördüncülüğe yerleşen Savanovic, 3.2 savunma ribaundu ortalaması ile de 30. sırada yer aldı. Bu arada lacivert beyazlılarda Kerem Tunçeri, Galatasaray Medical Park karşısında yaptığı 7 asist ile haftanın en çok asist yapan üçüncü oyuncusu oldu. Tecrübeli oyuncu, maç başına 5.5 asist ortalaması ile üçüncü durumda bulunuyor. Anadolu Efes'in bir diğer başarılı oyuncusu Sasha Vujacic, en değerli oyuncu kategorisinde 12.6 puan ile 20., en çok sayı kaydeden oyuncu kategorisinde de 13.6 sayı ortalama ile THY Avrupa Ligi'nde 11. sırada yer alıyor.