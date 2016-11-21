Anadolu Efes'in CEO'su istifa etti

2015 yılının Kasım ayından beri Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı olarak görev yapmakta olan Robin Michael Goetzsche görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 2015 yılının Kasım ayından beri Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) olarak görev yapmakta olan Sayın Robin Michael Goetzsche şahsi nedenlerden ötürü 31 Aralık 2016 tarihinde görevini bırakacaktır. Efes Rusya Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın John Gavin Hudson ise 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı (CEO) olarak atanacaktır. Sayın Hudson Anadolu Efes Yönetim Kurulu’na doğrudan raporlayacaktır.

Efes Rusya Mali İşler Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Roy Alan Cornish mevcut görevlerinin yanısıra Efes Rusya Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanacaktır. Sayın Hudson SABMiller Güney Afrika’ya 1992 yılında katılmış olup SABMiller’da Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Yönetim pozisyonları gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2011 yılından 2016 yılına kadar SABMiller Kolombiya Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hudson 2016 yılının Ocak ayında Efes Rusya Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir.