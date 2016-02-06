Anadolu Efes'i yenen Fenerbahçe, Euroleague'de namağlup

Euroleague Top 16 Turu E Grubu 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 77-73 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Grubun iki iddialı takımının mücadelesinin 6. dakikası 12-12 beraberlikle geçildi. Udoh ve Vesely gibi iki etkili uzununu savunmada iyi kullanan Fenerbahçe, Bogdanovic'in basketiyle 7. dakikada 16-12 üstünlük yakaladı. Boyalı alanı iyi kapatan Anadolu Efes, Cedi Osman ile üst üste 7 sayı üreterek son dakika içinde 21-16 yakaladı ve ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

Alan savunması yapan sarı-lacivertli takım, 3 dakikada 2 sayı yerken, Berk'in basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Rakibin alan savunmasını Cedi Osman'ın üç sayılık basketleriyle yıkan Anadolu Efes, Saric ile dışardan tekrar skor üretti ve 18. dakikada farkı 8 sayıya (39-31) çıkarıp, soyunma odasına 41-35 önde gitti.

Eurosport'taki habere göre, maçın ilk yarısında Cedi Osman takımı adına 15 sayı üretirken, Fenerbahçe'nin bir devrede yaptığı 6 blok dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 6 üç sayılık girişiminin sadece birini sayıya çevirebildi.

Anadolu Efes, Heurtel'in üç sayılık basketiyle 22. dakikada farkı 9 sayıya (44-35) çıkardı. Pero Antic ve Kostas Sloukas gibi oyuncuların sakatlığı nedeniyle kısıtlı kadroyla mücadele eden rakibi karşısında ev sahibi ekip, Heurtel'in basketiyle 27. dakikada aradaki farkı korudu: 54-45. Kalan 3 dakikada etkili savunma yapan Fenerbahçe 3 sayı yerken, Melih'in üç sayılık basketiyle 3. çeyrek sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 57-55

Eksik kadrosuna rağmen Melih, Barış ve Kalinic gibi oyuncularıyla enerjisini artıran konuk ekip, Melih'in üç sayılık basketiyle 36. dakikada 5 sayılık üstünlük (69-64) yakaladı. Maçın ikinci yarısında şans bulan Melih, son dakika içinde bir üç sayılık basket daha buldu ve Fenerbahçe, farkı 7 sayıya (77-70) çıkarıp, karşılaşmayı 77-73 kazandı.

Fenerbahçe'de 15 dakika 40 saniye süre alan Melih Mahmutoğlu, 14 sayı üreterek galibiyete büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 6. maçını da kazanırken, Anadolu Efes ise 3. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes 73-77 Fenerbahçe

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Anadolu Efes: Granger 3, Diebler 5, Cedi Osman 15, Saric 15, Dunston 7, Heurtel 7, Birkan Batuk 2, Brown 8, Tyus 9, Doğuş Balbay 2

Fenerbahçe: Bobby Dixon 12, Bogdanovic 15, Datome 7, Vesely 6, Udoh 15, Hickman 2, Berk Uğurlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek, Kalinic 4

1. Periyot: 21-18

Devre: 41-35

3. Periyot: 57-55

Beş faulle çıkanlar: 37.25 Vesely (Fenerbahçe), 39.12 Diebler (Anadolu Efes)