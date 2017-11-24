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Spor

Anadolu Efes, Zalgiris’e mağlup

Geride kalan 9 haftada Anadolu Efes 7. mağlubiyetini aldı

24 Kasım 2017 11:42

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına 91-83 yenildi.

Anadolu Efes, son bölümünde Dunston ve Simon ile sayılar bulduğu ilk çeyreği, 26-22 üstünlükle bitirdi. Zalgiris Kaunas, Ulanovas'ın 13 sayı kaydettiği 2. periyottaki hücum performansıyla soyunma odasına 47-44 önde gitti.

Ev sahibi Zalgiris, savunmaların sertleştiği 3. çeyreğin sonunda farkı 5 sayıya (66-61) çıkardı. Davies'in peş peşe sayılarıyla bitime 8 dakika kala 71-61 üstünlük kuran Zalgiris Kaunas, farkı maçın sonuna kadar korudu ve sahadan 91-83 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 7. yenilgisini, Litvanya temsilcisi ise 5. galibiyetini aldı.

 

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