Anadolu Efes medya günü düzenledi

İSTANBUL,(DHA) -

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague öncesi medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen medya gününde yeni sezon kadrosunun yanı sıra yeni sezon formaları da tanıtıldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü; Turkish Airlines EuroLeague, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası\'nda mücadele edeceği 2018 - 2019 sezonunun heyecanını medya mensupları, taraftarlar ve partner marka temsilcileri ile paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen EuroLeague medya gününe katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncular, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirtirken tüm basketbolseverleri ev sahibi olacakları karşılaşmalara beklediklerini belirttiler.

Anadolu Efes Spor Kulübü\'nün 2018 - 2019 sezonu kadrosu şu oyunculardan oluşacak:

0. Shane Larkin

1. Rodrigue Beaubois

3. Yiğitcan Saybir

4. Doğuş Balbay (Kaptan)

6. J.Metecan Birsen

8. Birkan Batuk

10. Onuralp Bitim

12. Brock Motum

15. Sertaç Şanlı

18. Adrien Moerman

19. Buğrahan Tuncer

21. Tibor Pleiss

22. Vasilije Micic

23. James Anderson

42. Bryant Dunston

44. Krunoslav Simon

(FOTOĞRAFLI)