T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Anadolu Efes, Lüleburgaz fabrikasını kapatıyor

Anadolu Efes, alkollü içecekler pazarındaki daralma sebebiyle Lüleburgaz'daki fabrikasını kapatma kararı aldı

02 Nisan 2014 22:41

Alkollü içecek sektörünün önde gelen temsilcilerinden Anadolu Efes, Türkiye ’deki üretim tesisleri içerisinde yüzde 8 ile en az paya sahip olan Lüleburgaz fabrikasını kapatma kararı aldı. 2 Mayıs itibariyle fabrikanın üretim faaliyetleri diğer tesislere aktarılacak.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Wall Street Journal Türkiye’ye yaptığı açıklamada, 2013’de Türkiye’deki düzenlemeler sebebiyle yüzde 9 azalan alkol tüketimi sonucu Lüleburgaz tesislerini kapatma kararı aldıklarını, bu fabrikadaki personelin ise diğer fabrikalarına yönlendirileceğini söyledi.

Grup, Rusya’da da hükümetin alkol tüketimini sınırlandırma amacıyla aldığı tedbirler sonucu Moskova ve Rostov’daki iki fabrikasını kapatma kararı almıştı.

Türkiye’de alkollü ürünlerin tanıtım ve pazarlamasıyla ilgili birçok kısıtlama bulunuyor. Son çıkan yasa ile 22:00’den sonra perakende alkol satışı engellendi. Tüketimin düşmesindeki bir diğer etken de Ocak ve Temmuz aylarında TÜFE oranında otomatik zamlanıyor olmaları.

Azalan nüfus ve kişi başı yılda 70 litrelik bira tüketimi yüzünden alkol karşıtı bir kampanya yürüten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kiosklarda alkol satışı yasaklanması ve 23:00’den sonra perakende satışın engellenmesi gibi tedbirler alma yoluna gitmişti.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Türkiye'de toplam kurulu kapasite içinde %8 payla en düşük kapasiteye sahip olan Lüleburgaz fabrikamızın üretim faaliyetleri diğer fabrikalarımıza kaydırılacaktır. Anadolu Efes Türkiye'deki üretim operasyonlarına İstanbul , İzmir, Ankara ve Adana'daki bira, Afyon ve Konya/Çumra'daki malt fabrikaları ile Bilecik/Pazaryeri'ndeki şerbetçiotu işleme tesisiyle devam edecektir.

İnsan kaynağımız ile ilgili alacağımız kararlar son değerlendirme aşamasında olup, Lüleburgaz Fabrikası'ndaki çalışanlarımızın öncelikli olarak diğer lokasyonlarımızda bulunan açık pozisyonlara kaydırılma olasılığı değerlendirilecektir.

Alkollü içecek pazarında meydana gelen daralma karşısında alınan bu karar sonrası, şirketimiz verimliliğini artıracak ve sürdürülebilir büyümesine devam edecektir.”

ETİKETLER

anadolu efesbiraalkollüleburgazfabrikakapatma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24