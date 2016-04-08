Anadolu Efes, Euroleague'e PAO galibiyetiyle veda etti: 91-86

THY Avrupa Ligi Top 16 Turu E Grubu'nun 14. ve son hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u (PAO) 91-86 yendi.

Anadolu Efes'in grupta ilk dörde girme şansının kalmaması, Panathinaikos'un ise play-off çeyrek final turunu daha önce garantilemesi nedeniyle, müsabakanın sonucu iki takım için de bir değişiklik oluşturmadı.

Eurosport'taki habere göre, lacivert-beyazlılar, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynarken, Top 16 grubunu 7 galibiyet ve 7 yenilgiyle 5. sırada tamamladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Panathinaikos, Gist, Calathes ve Williams'ın sayılarıyla etkili olurken, skor üretmekte sıkıntı yaşayan Anadolu Efes karşısında 4. dakikada 8 sayılık (2-10) farka ulaştı. Ardından Dunston, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın ürettiği basketlerle 10-3'lük bir seri yakalayan Anadolu Efes, 6. dakika içinde farkı 1 sayıya (12-13) indirdi. Son bölümde Haynes'in üç sayılık basketleriyle oyunu kontrolünde tutan Yunan ekibi, ilk periyodu 23-17 önde geçti.

İkinci periyodun başında Diamantidis, Calathes ve Feldeine ile dış atışlardan sayılar bulan Panathinaikos, 14. dakikada farkı 11 sayıya (24-35) çıkardı. Tyus, Diebler, Birkan Batuk ve Cedi Osman'ın kazandırdığı basketlerle rakibine karşılık veren Anadolu Efes, 17. dakikada farkı 3 sayıya (38-41) düşürdü. Konuk ekip, son bölümde Williams, Jankovic ve Gist'in skorer oyunuyla devreyi 52-43 üstün kapattı.

Konuk ekip, Jankovic ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle 22. dakikada farkı 13 sayıya (45-58) çıkarırken, rakibine Saric ile Heurtel'in skorer oyunuyla karşılık vererek 10-0'lık bir seri yakalayan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 3 sayıya (55-58) indirdi. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçti ve Panathinaikos son çeyreğe 66-61 galip durumda girdi.

Pota altını Raduljica ve Williams ile iyi kullanan Panathinaikos karşısında oyunda dengeyi yavaş yavaş lehine çevirmeyi başaran Anadolu Efes, Brown, Diebler, Heurtel ve Saric'in sayılarıyla 35. dakikada skoru 77-76'ya getirerek, ilk kez öne geçti. Farkı 38. dakikada 8 sayıya (88-80) kadar çıkaran lacivert-beyazlılar, müsabakadan 91-86 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 91 - Panathinaikos: 86

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Eddie Viator (Fransa)

Anadolu Efes: Heurtel 9, Cedi Osman 12, Granger, Saric 15, Dunston 11, Furkan Korkmaz 3, Diebler 13, Brown 11, Tyus 10, Birkan Batuk 7, Doğuş Balbay

Panathinaikos: Calathes 14, Jankovic 10, Kuzmic 1, Williams 14, Gist 14, Haynes 6, Raduljica 10, Fotsis, Diamantidis 10, Feldeine 5, Hunter 2

1. Periyot: 17-23

Devre: 43-52

3. Periyot: 61-66