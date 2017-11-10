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Spor

Anadolu Efes Eurolague’de siftahı Barcelona ile yaptı

Barcelona’yı İspanya’da mağlup eden Anadolu Efes Euroleague’de ilk galibiyetini aldı

10 Kasım 2017 12:26

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 89-85 mağlup etti.

Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan Anadolu Efes, devre arasına da 42-35 üstün girdi.  Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona  adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti.

Bu sonuçla İstanbul ekibi altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.

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