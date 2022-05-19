Anadolu Efes, EuroLeague’de final için sahaya çıkıyor

THY EuroLeague’de üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü kez Final Four’a yükselme başarısı gösteren son şampiyon Anadolu Efes, bugün TSİ 19.00’da Olympiakos karşısında yarı final maçına çıkacak.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022’de heyecan Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yaşanacak. Stark Arena’da bugün başlayacak organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Anadolu Efes, yarı final maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un karşısına çıkacak.

Üst üste üçüncü, toplamda dördüncü kez Final Four’da mücadele edecek olan Anadolu Efes’in Olympiakos’u konuk edeceği karşılaşma, yarın TSİ 19.00’da Stark Arena’da oynanacak. Bu müsabakanın kazananı, Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle 21 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde kupa için karşı karşıya gelecek. Barcelona-Real Madrid maçı ise yarın TSİ 22.00’de oynanacak.

Ergin Ataman beşinci kez Final-Four'da

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, beşinci kez EuroLeague Final Four’da yer alma başarısı gösterecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda finallere katılma hakkı kazanan ve turnuvayı üçüncülükle noktalayan Ataman, 2002-2003 sezonunda İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile üçüncü, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile ikinci olmuştu. Deneyimli çalıştırıcı, son Final Four’unda ise Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

Tüm biletler satıldı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2022 için satışa çıkan tüm biletler satıldı. Bugünkü Barcelona - Real Madrid ve Anadolu Efes - Olympiakos mücadeleleri kapalı gişe oynanacak.

Final 21 Mayıs'ta

Anadolu Efes - Olympiakos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kazananlarının karşı karşıya geleceği Turkish Airlines EuroLeague Final Four Finali, 21 Mayıs Cumartesi TSİ 20.00’de başlayacak.

Anadolu Efes - Olympiakos ve Barcelona - Real Madrid eşleşmelerinin kaybedenleri ise yine aynı gün TSİ 17.00’de üçüncülük maçında karşılaşacak.