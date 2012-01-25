-Anadolu Efes deplasmanda kaybetti ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Top 16'da (E) Grubu 2'nci hafta maçında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 96-68 yenildi. Alexander Gomelsky Universal Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-21, devresi de 48-36 Rus ekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda da iyi bir oyun çıkaran CSKA Moskova, 3'üncü periyodu 74-53 önde tamamladıktan sonra son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek maçı da 96-68 kazandı. Rus temsilcisinde Kirilenko 15, Teodosic ise 13 sayı üretirken, Anadolu Efes'te Sasha 21, Stanko da 15 sayıyla oynadı. Anadolu Efes, 3'üncü hafta maçında 1 Şubat'ta deplasmanda Yunanistan'ın Olimpiakos takımıyla karşılaşacak.