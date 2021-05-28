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Spor

Anadolu Efes CSKA'yı yendi; Euroleague finaline yükseldi!

28 Mayıs 2021 21:00

Anadolu Efes, Euroleague Final Four yarı final maçında CSKA Moskova ile kozlarını paylaştı. Almanya'nın Köln kentinde oynanan müsabakayı İstanbul temsilcisi 89-86 kazanarak finale yükseldi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Almanya'nın Köln şehrinde Lanxess Arena'da karşılaştı.

Maç boyu üstünlüğü elinde tutan temsilcimiz parken 89-86 galip ayrıldı. Böylelikle Anadolu Efes Final Four'da finale çıkmayı başardı.

Lacivert-beyazlıların finaldeki rakibi Barcelona ile AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının galibi olacak. 

Finalde kupayı kazanacak takım pazar günü saat 21.30'da oynanacak mücadele sonunda belli olcak.

Anadolu EfesCSKA MoskovaFinal FourEuroleagueTHY Euroleague
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