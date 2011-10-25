-Anadolu Efes Avrupa'da yarın 437. maçına çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın İstanbul'da Belçika temsilcisi Belgacom Spirou ile yapacağı 2011-2012 sezonu 2. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 437. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 436 maçın 261'ini kazanırken, 175'inde ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen olan adını bu sezon öncesi Anadolu Efes olarak değiştiren kulüp, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da THY Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 351 maçta 209 galibiyet, 142 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 189. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 188 karşılaşmada 104 kez kazandı, 84 kez mağlup oldu. -Avrupa kupalarındaki başarıları- Anadolu Efes, 32 yıllık Avrupa kupaları serüveninde müzesine 1 Avrupa kupası götürürken, 1 kez final oynadı, 2 kez de dörtlü finalde yer alıp, üçüncü oldu. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla kupayı müzesine götürmeyi başardı. Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselirken, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan temsilcisi Aris'e 50-48 yenilerek, çok yaklaştığı kupayı kazanamadı. Lacivert-beyazlılar ayrıca, 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde dörtlü finale kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki dörtlü finalin ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yenerek, üçüncü oldu. Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de dörtlü final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün yine Yunanistan'ın Panathinakos takımına 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.