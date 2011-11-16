-Anadolu Efes, Avrupa kupalarında yarın 440. randevuda İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı 2011-2012 sezonu 1. tur 5. hafta maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 440. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında, bugüne dek yaptıkları 439 maçın 262'sini kazanırken, 177'sinde ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Efes Pilsen olan adını bu sezon öncesi Anadolu Efes olarak değiştiren kulüp, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan ve zaman içinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Avrupa Ligi, Suprolig ve son olarak da THY Avrupa Ligi diye adlandırılan ''Kupa 1''de çıktığı toplam 354 maçta 210 galibiyet, 144 yenilgi aldı. Bu arada, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 192. maçına çıkacak lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda oynadığı 191 karşılaşmada 105 kez kazandı, 86 kez mağlup oldu.