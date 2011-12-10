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Spor

Anadolu Efes: 91 

10 Aralık 2011 17:35

-Anadolu Efes: 91  - Trabzonspor: 72 İSTANBUL (A.A) - 10.12.2011 - Beko Basketbol Ligi 9. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Trabzonspor'u 91-72 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve sert savunmasıyla rakibini potaya yaklaştırmayan Anadolu Efes, Vujacic ve Savanovic'in basketleriyle 4. dakikada 10-0 öne geçti. Daha sonra Trabzonspor, Gibson ve Brown ile skoru dengelemeye çalışırken, Anadolu Efes ilk periyodu 24-18 üstün tamamladı.  İkinci periyotta dış atışlardan Randle ve Gibson ile etkili olan Trabzonspor, 15. dakikada farkı 3 sayıya (29-26) düşürdü. Ancak İlievski'nin basketleriyle tekrar mücadeleye ağırlığını koyan lacivert-beyazlı ekip, farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve ilk yarıyı 43-34 önde bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında zayıf rakibi karşısında Barac ve Sinan ile yakın mesafeden rahat skor bulan Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) çıkardı ve son çeyreğe 66-54 önde girdi. Son periyodun hemen başında skorer oyuncusu Gibson ile Levent'in 5 faulle oyun dışı kalmasıyla mücadeleden kopan Trabzonspor karşısında etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, farkı giderek açtı ve maçtan 91-72 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alırken, Trabzonspor da 8. mağlubiyetini gördü. Salon: Sinan Edem Hakemler: İsmail Aydın xxx, Halil Baldemir xxx, Can Atsüren xx Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xx 6, Sinan xxx 9, Vujacic xxx 16, Savanovic xxx 19, Batista x 2, Cenk xxx 9, Ermal xx 5, Ilievski xx 10, Gökhan xx 5, Barac xx 10, Doğuş x Trabzonspor: Gibson xxx 23, Kerem xx 8, Polat x 6, Salyers x 6, Brown xxx 12, Kaan x 6, Levent xx 8, Randle x 3, Serhat x, Can x 1. Periyot: 24-18 Devre: 43-34   3. Periyot: 66-54 5 faulle çıkanlar: 31.22 Levent, 32.34 Gibson (Trabzonspor), 32.12 Sinan (Anadolu Efes)

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