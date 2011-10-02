-Anadolu Efes: 87 - Olympiakos: 62 İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ve Yunan takımlarını karşı karşıya getiren ''Two Nations Cup'' turnuvasında Anadolu Efes, Olympiakos'u 87-62 yenerek, organizasyonu birinci bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılamada Olympiakos Gecevicius ve Papadopoulos ile sayı üretirken, Anadolu Efes pota altında Savanovic ve Barac ile karşılık verdi ve 5. dakikaya 8-7 öne girdi. Ancak lacivert-beyazlı takımın savunmada engelleyemediği Yunan temsilcisi, Gecevicius ve Howard ile 11-2'lik bir seri bularak 6. dakikada 18-10 öne geçti. Buna rağmen çabuk toparlanan Anadolu Efes, Kerem Tunçeri ve Kinsey'in etkili mücadelesiyle oyunu dengeledi ve ilk periyodu 24-23 önde bitirdi. İkinci periyota iyi başlayan Anadolu Efes, yaptığı sert savunmayla rakibini engellerken, hücumda ise etkili bir mücadele sergiledi. Ensan, Batista ve Ilievski ile ürettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan lacivert-beyazlı takım, 17. dakikada 42-30 öne geçti. Etkili mücadelesini devam ettiren Anadolu Efes, Savanovic'in son saniyede uzaktan attığı 3 sayılık basketle ilk yarıyı 47-32 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına Sinan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Anadolu Efes, 21. dakikada farkı 18 sayıya (50-32) çıkardı. Olympiakos, Antic ve Hines ile farkı eritmeye çalışırken, organize hücumlarla skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım 28. dakikada 62-45 üstünlüğünü sürdürdü. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Vujacic ve Cenk ile üst üste dış atışlardan basketler bulan Anadolu Efes son çeyreğe 23 sayı farkla (72-49) önde girdi. Son periyotta da istekli mücadelesine devam ederek rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, bir ara farkı 27 sayıya çıkardığı karşılaşmadan 87-62 galip ayrıldı. Turnuvanın ilk maçında dün Panathinaikos'u mağlup eden lacivert-beyazlı takım böylece galibiyet sayısını ikiye çıkartarak, organizasyonu birinci sırada tamamladı. Anadolu Efes'de Olympiakos karşısında forma giyen bütün oyuncular sayı bulurken, Kinsey 18 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Lacivert-beyazlı takımda Kerem Tunçeri 9 asist, 2 ribaunt, 5 sayı ile, Esteban Batista da 9 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ve 6 sayı ile göz doldurdu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Christos Christodoulou xxx, Rüştü Nuran xxx, Anastopoulos Panagiotis xxx (Yunanistan) Anadolu Efes: Kerem Tunçeri xxx 5, Cenk xx 8, Vujacic xx 7, Savanovic xxx 10, Barac xx 4, Ermal xx 6, Sinan xx 7, Kinsey xxx 18, Ilievski xx 3, Ersan xxx 11, Batista xxx 6, Doğuş xx 2 Olympiakos: Gecevicius xx 9, Howard x 7, Katsivelis x, Papanikolaou x, Papadopoulos x 4, Hines xx 11, Spanoulis x 3, Lucas x 3, Antic xx 8, Printezis x 6, Sloukas x 5, Glyniadakis x 6 1. periyot: 24-23 Devre: 47-32 3. Devre: 72-49 5 faul alan: 36.57 Batista (Anadolu Efes)