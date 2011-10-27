-Anadolu Efes: 79 - Belgacom Spirou: 80 İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - ULEB Avrupa Ligi C Grubu'nda Anadolu Efes, ikinci hafta maçında Belçika'nın Belgacom Spirou takımına sürpriz bir şekilde 80-79 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Maça Barac'ın boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, çok kötü bir ilk çeyrek oynadı. Hücumda önemli top kayıpları yapan lacivert-beyazlı takım savunmada ise konsantre olamamanın sıkıntısını yaşadı. Belgacom Spirou, Beghin'in pota altı basketleriyle 3. dakikada 5-4 öne geçtikten sonra üstünlüğünü sürdürdü. Üst üste üçlükler üreten Belçika temsilcisi, 7. dakika içinde 14 sayılık fark (20-6) yakaladı. Alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Anadolu Efes, Ermal ile boyalı alandan sayılar bulmasına rağmen 8. dakikayı da 14 sayı geride (24-10) tamamladı. Ancak ev sahibi takım Kinsey ile son dakikalarda bulduğu basketlerle farkı biraz da olsun eritmesini bildi ve ilk çeyrek 24-15 Belgacom Spirou üstünlüğüyle tamamlandı. Dışardan sayı bulmakta zorlanan Anadolu Efes, süre işledikçe avantajları yakalamaya başladı. Beghin'in 3. faulünü almasının yanı sıra rakibin üçlük atışlarının da girmemesiyle oyunda dengeyi kurmaya başladı. Ilievski ve Vujacic ile dışardan sayı bulma sıkıntısını gideren ev sahibi takım, iyi savunma yaparak 6 dakikada rakibine sadece 4 sayı izni verdi. Savunmadaki iyi oyunuyla moral motivasyonu artan Anadolu Efes, Vujacic'in üçlüğüyle 16. dakika içinde 29-28 öne geçti. Ancak ev sahibi takım, kalan 4 dakikada sayı bulmakta zorlanınca Belgacom Spirou, mücadelenin ilk yarısını Mallet'in üçlüğüyle 38-32 önde tamamladı. Anadolu Efes Başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmada strateji üstüne strateji denedi. Ancak hareketli ve hızlı paslaşan Belgacom Spirou, 25. dakikayı 49-41 önde geçti. Ersan ile sayılar bularak 28. dakikada 51-51 beraberliği sağlayan ev sahibi takım, yine hücumlardan boş dönünce 3. çeyreği de 60-56 geride kapadı. Son periyotta lacivert-beyazlı takım, savunmasını sertleştirdi. Ersan ile de sayılar bulan Anadolu Efes, son 4 dakikada farkı 2'ye (70-68) indirdi. Ancak ABD'li oyuncularıyla kritik üçlükler bulan Belçika temsilcisi bitime 2 dakika kala 76-70 üstünlük yakaladı. 3 önemli oyuncusunu 5 faul sonucu kaybeden rakibi karşısında bitime 1 dakika 33 saniye kala Ilievski ile faul atışlarından sayı bulan Anadolu Efes, skoru 76-74'e getirdi. Bitime 1 dakika kalan Ersan ile 76-76 beraberliği sağlayan lacivert-beyazlı ekip, bitime 12.8 saniye kala Hamilton'un basketiyle 78-76 geriye düştü. Anadolu Efes kenar yönetimi hücum süresinin dolduğu gerekçesiyle bu baskete itiraz ederken, maçın hakemleri bu basketi televizyondan bir daha izleyip sayı kararı verdiler. Son hücumu kullanan lacivert-beyazlı takım, Ilievski ile bulduğu üçlüğü atamayınca karşılaşmadan 80-79 mağlup ayrıldı. Anadolu Efes, 21 üçlüğün sadece 8'ini sayıya çevirerek yüzde 38 gibi düşük bir oran yakaladı. Ribauntlarda da 38-31 rakibinin gerisinde kalan lacivert-beyazlı takımda Ersan İlyasova'nın 21 sayısı galibiyete yetmedi. -Maçtan Notlar- Anadolu Efesli oyuncular maç öncesi sahaya ''Yüreğimiz Van'da'' yazılı pankartla çıktı. Bu karşılaşmanın yanı sıra Galatasaray Medical Park ile Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımları arasında bugün oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçının hasılatı da Van'daki depremzedelere gönderilecek. Karşılaşma öncesi Van depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu arada, Anadolu Efes'te ilk periyotta dizinden sakatlanan Kerem Tunçeri, oyuna devam edemedi ve mücadeleyi kenardan izledi.