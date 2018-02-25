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Anadolu basınından Suriye sınırında askerlere ve meslektaşlarına ziyaret

ADANA, (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu'na (TGF) üye meslek kuruluşlarının temsilcileri, Hatay'ın Hassa ilçesi sınırına gelerek, güvenlik güçlerine ve meslektaşlarına moral verdi

25 Şubat 2018 14:43

ADANA, (DHA) - TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu\'na (TGF) üye meslek kuruluşlarının temsilcileri, Hatay\'ın Hassa ilçesi sınırına gelerek, güvenlik güçlerine ve meslektaşlarına moral verdi.
Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti\'nin ev sahipliğinde, 56. Başkanlar Konseyi Toplantısı\'nı gerçekleştirmek üzere Osmaniye\'de bulunan TGF üyelerinin programında anlamlı bir ziyaret yapıldı. TGF heyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdürüldüğü Afrin\'e en yakın bölge olan Hatay\'ın Hassa sınırını ziyaret ederek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine ve gazeteci meslektaşlarına destek verdi. Türkiye\'nin her açıdan çok yönlü mücadele içinde olduğunu belirten TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk basınının bütün gücüyle devletin yanında olduğunu söyledi. Karaca, “Gazeteciler cemiyeti başkanlarımız, meslek örgütü temsilcilerimiz ve çok sayıda gazeteci meslektaşımızla birlikte, Hatay\'ın Hassa ilçesinin sınır bölgesinde görev yapan basın emekçilerini ziyaret edip görevlerinde kolaylıklar diledik. \'Zeytin Dalı Operasyonu\', terörle mücadele açısından çok önemli bir adım. Güvenlik güçlerimize ve bölgede görev yapan  gazeteci meslektaşlarımıza ki biz onlara \'muharip gazeteci\' diyoruz; başarılar diledik. Bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızın her biri bizim için  gerçekten birer muharip. Onlar, güvenlik güçlerimizle omuz omuza, yan yana terörle mücadele için, sınır ve ülke güvenliğimiz için görev yapmaktadırlar\" diye konuştu. 
Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel\'i de ziyaret eden TGF heyeti, sıcak bölge ile ilgili ayrıntılı bilgiler aldı.

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