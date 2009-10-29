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Kültür-Sanat

Anadolu Ateşi'nden İstanbul dansı

Anadolu Ateşi, İstanbul’un; düşsel, dinsel, tarihsel, masalsı, gerçeküstü, esrarengiz, efsanevi ve gerçek yönlerini sahneye taşıyacak.

29 Ekim 2009 02:00

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteklediği ile Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek ‘İstanbul Dreams’ projesi bir basın toplantısıyla tanıtıldı.

İstanbul’un ardından yurtdışına da taşınacak projeye dair bilgiler, Mustafa Erdoğan ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç tarafından verildi.

Mustafa Erdoğan konuşmasında İstanbul’a layık olmaya çalışacaklarını belirterek bugüne kadar sahneye koyulan bütün eserlerden daha görkemli bir proje olacağını söyledi.

Birbirinden bağımsız olarak İstanbul’u gezmeye veya araştırmaya gelen dört kadın, üç erkek karakterin özel serüvenlerini aktaracak ‘İstanbul Dreams’, İstanbul’un; düşsel, dinsel, tarihsel, masalsı, gerçeküstü, esrarengiz, efsanevi ve gerçek yönlerini sahneye taşıyacak.


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