-ANADOLU ATEŞİ ŞANGHAY'I "YAKTI" ŞANGHAY (A.A) - 23.01.2011 - Ali İhsan Çam - Dünyaca ünlü Türk dans grubu "Anadolu Ateşi", Çin turnesinin son durağı olan Şanghay kentindeki gösterilerinde binlerce Çinli tarafından ayakta alkışlandı. Çin turneleri kapsamında bir aydan uzun bir süredir bu ülkede olan grup, 15 şehirde toplam 26 gösteride bulundu. Şanghay'daki gösteri, şehir merkezinde bulunan Büyük Tiyatroda sergilendi. Grubun koreograflarından Abdullah Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk geldiklerinde çok farklı bir kültürde gösteri yapacakları için bazı endişeleri olduğunu, ancak aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini rahatlattığını söyledi. Dünyanın dört bir tarafında gösteriler yaptıklarını hatırlatan Ateş, Çin'de beklentilerinin üzerinde tepki almaları nedeniyle bu ülkeye bir turne daha düzenlemeyi planladıklarını, hatta iki turne düzenlemeleri yönünde talep olduğunu kaydetti. Çin'deki gösterileri sırasında seyircilerin bazı bölümlerde kendilerine eşlik ettiklerini ifade eden Ateş, 90 dakikalık gösterilerinin Çinlilere kısa geldiğini, daha uzun olması yönünde talepler olduğunu söyledi.