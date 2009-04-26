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Kültür-Sanat

‘Anadolu Ateşi’ Manisa’da

Dün gece Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterisi sunan Anadolu Ateşi Manisalılar'ın büyük beğenisini kazandı.

26 Nisan 2009 03:00

Manisa'daki 469'uncu Uluslararası Manisa Mesir Festivali nedeniyle dün gece Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterisi sunan Anadolu Ateşi Manisalılar'ın büyük beğenisini kazandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 20 bin kişinin izlediği dans gösterisinde 20'si erkek toplam 110 dansçı, 2 saat boyunca, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin oyunlarından örnekler sundu. Manisa Valisi Celalettin Güvenç ve Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün de izlediği dans gösteri öncesinde havai fişek gösterileri yapıldı. Gösteri sonunda dansçılara çiçekler verildi. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da dansçılara mesir macunu dağıttı.

(DHA)

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