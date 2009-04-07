T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Anadolu Ateşi Hamburgluları büyüledi

Anadolu Ateşi dans ve gösteri grubu Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği gösteriyle izleyenleri büyüledi.

07 Nisan 2009 03:00

Anadolu Ateşi dans ve gösteri grubu Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği gösteriyle izleyenleri büyüledi.

Hamburg'daki CCH salonunda Etnoevents adlı şirketin yöneticileri Sait Arslan ve Raci Çapa'nın organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi bir gösteri yaptı.

Anadolu topraklarında yaşayan efsanelerden kaynağını alan gösterinin ilk bölümünde Orta Asya Şaman Türkleri, Yezidi, Zerdüşt, Alevi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege motifleri sergilendi.

Gösterinin ikinci bölümünde de, Doğu Anadolu, Ege, İstanbul, Karadeniz, Trakya, Balkan ve İstanbul'dan dans ve müzik gösterileri sahnelendi.

Anadolu Ateşi dans ve gösteri grubu bu ay Hollanda, İsviçre, Amsterdam ve İngiltere'de de sahne alacak.

Anadolu Ateşi'nin yurt dışı ilişkiler sorumlusu Serdar Candar, yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 120 kişiden oluşan dans grubunun 10-17 Nisan günleri arasında da Mısır'daki piramitlerin önünde gösteri yapacağını söyledi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24