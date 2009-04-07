Anadolu Ateşi Hamburgluları büyüledi

Anadolu Ateşi dans ve gösteri grubu Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlediği gösteriyle izleyenleri büyüledi.



Hamburg'daki CCH salonunda Etnoevents adlı şirketin yöneticileri Sait Arslan ve Raci Çapa'nın organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi bir gösteri yaptı.



Anadolu topraklarında yaşayan efsanelerden kaynağını alan gösterinin ilk bölümünde Orta Asya Şaman Türkleri, Yezidi, Zerdüşt, Alevi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege motifleri sergilendi.



Gösterinin ikinci bölümünde de, Doğu Anadolu, Ege, İstanbul, Karadeniz, Trakya, Balkan ve İstanbul'dan dans ve müzik gösterileri sahnelendi.



Anadolu Ateşi dans ve gösteri grubu bu ay Hollanda, İsviçre, Amsterdam ve İngiltere'de de sahne alacak.



Anadolu Ateşi'nin yurt dışı ilişkiler sorumlusu Serdar Candar, yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 120 kişiden oluşan dans grubunun 10-17 Nisan günleri arasında da Mısır'daki piramitlerin önünde gösteri yapacağını söyledi.



(AA)

