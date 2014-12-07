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Anadolu Ajansı'nın başına kim gelecek?

Anadolu Ajansı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 5 isim gönderildi

07 Aralık 2014 17:30

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü için 5 isim önerildi. Bu isimler arasında Türkiye gazetesi köşe yazarı Yıldıray Oğur'un olduğu da belirtiliyor.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevinden bir süre önce ayrılan Kemal Öztürk’ün yerine 5 ismin önerildiği belirtiliyor.

3 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan Kemal Öztürk 3 yılı aşkın süre bulunduğu görevinden 1 Aralık 2014 tarihinde istifa etti.

İstifanın ardından Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Ebubekir Şahin'in vekalet etmesine karar verildi.

Medyaradar'ın haberine göre, kulislerde birçok isim Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü için geçerken Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 ismi önerdiği iddia ediliyor.

İşte o isimler:

1-Mücahit Küçükyılmaz (Anadolu Ajansı Yönetim kurulu üyesi)

2-Abdulkadir Özkan (MEB Bakanlık müşaviri)

3-Nasuhi Güngör (TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı)

4-Ebubekir Şahin (AA Genel Müdür Yardımcısı)

5-Yıldıray Oğur (Türkiye gazetesi köşe yazarı) 

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anadolu ajansıMücahit KüçükyılmazAbdulkadir ÖzkanNasuhi GüngörEbubekir ŞahinYıldıray Oğur

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