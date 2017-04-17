Anadolu Ajansı’ndan 'referandum' açıklaması

Referandum sonuçlarının kamuoyuna verilmesi ile ilgili manipülasyon yaptığı iddia edilen Anadolu Ajansı'ndan (AA) açıklama geldi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada "Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak. Anadolu Ajansı bu maçın sadece yayıncı kuruluşudur" dedi.

Kazancı, şunları ifade etti:

Atatürk'ün kurduğu ve bugün 97. yaşını kutlayan Anadolu Ajansı elbette bilgi edinme amacıyla yapılan eleştirilere saygılıdır. Ancak hakaret ve iftiraların hesabını da yüce Türk mahkemeleri önünde soracaktır. Eleştiri sahiplerinin, kafaları karıştıran birtakım söylentilerden etkilendiklerinin de farkındayım. Eleştiriler özellikle, Anadolu Ajansının sonuçları 'evet' lehinde yüksek başlattığı ve YSK'dan önce abonelere vererek manipüle ettiği şeklindedir."

Suçlamalara siyasi partilerin de dahil olması nedeniyle açıklama yapmayı gerekli gördüğünü söyleyen Kazancı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Türkiye'de seçimlerin resmi ve kesin sonuçlarını vermekle yetkili tek kuruluş olduğunu, bu konudaki tüm resmi süreçleri yürüttüğünü anımsattı.

Sandıkların kapanmasının ardından evrak kayıt ve teslimat prosedürleri nedeniyle YSK'nın oy sayımının doğal olarak zaman aldığını belirten Kazancı, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı ise yaygın veri toplama ağı ile modern yazılım ve donanım altyapısıyla sonuçların daha hızlı ve YSK'dan önce Türkiye'de ve dünyadaki abonelerine ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun nasıl yapıldığını birkaç cümleyle anlatmak istiyorum. Sandıklar kapatıldıktan sonra tutanak altına alınan ve üyelerce onaylanan veriler, haber ve veri toplama kaynaklarımız tarafından AA'nın merkezindeki havuza online olarak ulaştırılmaktadır. Bu veriler anlık olarak Anadolu Ajansına abone medya kuruluşlarına gönderilmektedir. Halk oylaması akşamı bazı siyasiler tarafından kullanılan 'maç sırasında kural değiştirilmez' metaforundan yola çıkarsak, Anadolu Ajansı bu maçın ne taraftarı ne hakemi ne de oyuncusudur. Anadolu Ajansı bu maçın yayıncı kuruluşudur. Sandık başından gelen hiçbir veri bekletilmeden anında aboneye iletilmektedir. Bu şekilde kamuoyu, sandıklar kapanır kapanmaz hızlıca sonuçları öğrenme fırsatı yakalamaktadır."