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Anadolu Ajansı'ndan Enver Aysever'e 'tezgah' davası

Aysever, hakkındsa açılan manevi tazminat davasını sosyal medya adresinden duyurdu

11 Haziran 2018 17:29

Gazeteci-yazar Enver Aysever'in konuk olduğu televizyon programında Anadolu Ajansı'na ilişkin olarak, ".... Senin de içinde bulunduğun benim de içinde bulunduğum, medya ortamına baktığımız zaman Türkiye'den gelen bilgilerin birleştirilmesi, yayına verilmesi sürecinde Anadolu Ajansı'nın ne gibi tezgahlar kuracağını bile bilmiyoruz" sözleri nedeniyle 'kişilik haklarına basın yoluyla saldırı' yapıldığı öne sürülerek 5 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Enver Aysever söz konusu davayı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

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