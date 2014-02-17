Anadolu Ajansı'ndan 8 internet gazetesine suç duyurusu

Anadolu Ajansı (AA) ajansın marka değerini düşürücü, ajans ve yöneticilerinin ticari itibarını ve iktisadi faaliyetlerini zedeleyici, haksız rekabete neden olacak asılsız isnatlar ileri sürdükleri gerekçesiyle bazı internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ajans avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, "zaman.com.tr" yetkilisi Ekrem Dumanlı, "samanyoluhaber.com" yetkilisi Fuat Karazeybek, "aydınlıkgazete.com" internet sitesi yetkilisi Ergün Gedek, Evrensel Gazetesi yetkilisi Fatih Polat, "cumhuriyet.com.tr" internet sitesi yetkilisi Orhan Erinç, "bugun.com.tr" yetkilisi Gürdal Gürler, "postmedya.com" yetkilisi Levent Arap ile "cihan.com.tr" ve "bihaber.com" internet siteleri "şüpheli" olarak gösterildi.

Dilekçede, "şüphelilerin ajansın marka değerini düşürücü, ajans ve yöneticilerinin ticari itibarını ve iktisadi faaliyetlerini zedeleyici, haksız rekabete neden olacak asılsız isnatlarda bulundukları, iftiralarla ajansın zarar görmesine sebep oldukları" kaydedildi. AA'nın, 1920'den bu yana doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberler veren uluslararası bir haber ajansı olduğu belirtilen dilekçede, şüphelilerin, asılsız iddialarla hemen hemen her gün çeşitli haberler yaptıkları bildirildi. Dilekçede, "Söz konusu içerikler, müvekkil Anadolu Ajansı'nın ve yöneticilerinin ticari itibarını ve iktisadi faaliyetlerini tehlikeye sokmaktadır. Müvekkil Anadolu Ajansı T.A.Ş. hukuka aykırı, mesnetsiz iddia ve ithamlar sebebi ile yıpratılmaya çalışılmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı inşa edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dürüstlüğe aykırı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar" başlıklı 55. maddesinin 1. fıkrasında, "Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemenin", haksız rekabet hallerinin başlıcaları arasında gösterildiğine işaret edilen dilekçede, kanunun "Cezayı gerektiren fiiller" başlıklı 62. maddesinin 1. fıkrasında ise 55. maddeye atıfla, "Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler" denilerek, ilgili kişilerin sorumluluğunun hükme bağlandığı bildirildi.

Haksız rekabet

"Şüphelilerin, ajansın hissedarı olduğunu iddia eden ve ajansa yönelik hakaretleri sebebiyle hakkında hakaret suçundan dava açılan Erhan Kıratlı'nın beyanlarını esas almak suretiyle haber yaptıklarına" dikkat çekilen dilekçede, "Kıratlı'nın, şirketi yönetim kadrosu ile birlikte zan altında bırakacak beyanlarda bulunduğu, ajansın şahsına saldırdığı ifade edildi. Ajansın hukuki olarak takip ettiği bir süreç üzerinden, ajans ve dolayısıyla ajans yetkililerinin yıpratılmaya çalışıldığı bildirilen dilekçede, "şüphelilerin, kurumun üst düzey yöneticilerini tahkir ve rencide edici ifadelerde bulunan, kendisiyle davalık olunan bir kişinin beyanlarına dayanarak haber yapması ve bu konuda akabinde yapılan haberleri de bu habere dayandırması neticesinde haksız rekabet ortamı oluştuğu" belirtildi.

Şüphelilerin, Anadolu Ajansı hisse sorununu ile ilgili asılsız ithamlarda bulunduklarına yer verilen dilekçede, ajansın yürüttüğü hukuki sürecin, gereksiz ve yanıltıcı açıklamalarla kötülendiği ifade edildi. Şüphelilerin ajansı itham eden haber ve yazılarından alıntılar yapılan ve haklarında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, ajansın kişilik haklarına karşı sergilenen haksız tecavüz nedeniyle her türlü maddi-manevi tazminat talebinin saklı kaldığı bildirildi.