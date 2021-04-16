Anadolu Ajansı'ndaki görevini devreden Şenol Kazancı, bir hafta sonra 56 bin lira maaşla Turkcell yönetim kurulu üyesi oldu

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevini 1 hafta önce devreden Şenol Kazancı, Varlık Fonu'nun yönettiği Turcell'e yönetim kurulu üyesi oldu. KAP bildirimine göre, Kazancı yönetim kurulu üyesi olarak 56 bin lira maaş alacak.

Anadolu Ajansı Genel Kurulu'nda 6 yıldan bu yana sürdürdüğü Genel Müdürlük görevi son bulan Şenol Kazancı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) en büyük hissedarı olduğu Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

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Turkcell'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirket yönetimine TVF'nin aday göstermesiyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kazancı'yla birlikte Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın ve Tahsin Yazar seçildi.

Ayrıca yine "TVF'nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine" karar verildi.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, 3 yıl süreyle atamaları yapılan yönetim kurulu üyelerinin aylık net kazancı ise 56 bin TL olacak.