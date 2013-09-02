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Yaşam

Anadolu Ajansı Kürtçe yayına başladı

Anadolu Ajansı (AA) yayın dilleri arasına Kürtçe’yi de katarak, yayın dili sayısını 6'ya çıkardı.

02 Eylül 2013 13:39

AA, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, BSH (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça) ve Rusça yayın yapan AA, 6'ıncı dil olarak, Kürtçe'nin Kurmancca ve Soranca lehçelerinde yayına başladı.
    
Kürtçe Haberler Servisi, politika, ekonomi, spor, turizm, yaşam, kültür-sanat başlıkları altında Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri, Kürtçe'nin Kurmancca ve Soranca lehçelerinde, fotoğraflı ve görüntülü olarak bölge medyasına servis edecek.Türkiye ve Irak Kürt Bölgesinde meydana gelen gelişmeler de, Türkçe, Arapça, Rusça ve Boşnakça olarak dünya medyasına ulaştırılacak.
    
Kürtçe üretilen haber, foto ve görüntüler, Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden servis edilecek. Kürtçe haberler, Kurmancca lehçesinde, Anadolu Ajansı'nın "http://www.aa.com.tr/kk",  Soranca lehçesinde ise "http://www.aa.com.tr/ks" adresli web siteleri üzerinden takipçilerine ulaştırılacak.

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